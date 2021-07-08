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Происшествия

При покорении пика Ленина в Кыргызстане погиб польский альпинист

При покорении пика Ленина, расположенного в Чон-Алайском районе Ошской области, погиб польский альпинист. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, инцидент произошел 7 июля примерно в 7.15.

2 июля в базовый лагерь прибыли 14 альпинистов. 12 из них граждане РФ, двое — Польши.

«На высоте 5 тысяч 100 метров пика Ленина, расположенного в айыльном аймаке Кашка-Суу, гражданину Польши, 1971 года рождения, стало плохо и он потерял сознание. Иностранцу сделали искусственное дыхание, но это ему не помогло. После он скончался от сердечного приступа», — говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200335/
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