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Происшествия

В Джалал-Абаде на заводе задержан член ОПГ

В ночь на 3 июля в Джалал-Абаде на территории одного из заводов оперативники 3-го управления СКМ МВД задержали 36-летнего члена ОПГ, разыскиваемого за хулиганство и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В январе 2020 года задержанный и его подельники, угрожая ножом, избили местного жителя около центрального стадиона Оша. Они угрожали и другим находившимся рядом гражданам. В январе того же 2020 года в центре Оша была остановлена легковая автомашина марки Mercedes-Benz. У водителя автомобиля и четырех пассажиров были обнаружены наркотик «гашиш» весом свыше 5 граммов и холодное оружие», — сообщили в МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

В обоих фактах фигурировали одни и те же лица — члены организованной преступной группировки. Они были задержаны и взяты под стражу. Позже суд изменил им меру пресечения на домашний арест. Однако в ходе следствия фигурант уголовного дела скрылся, в связи с чем его объявили в розыск. Повторно задержанного водворили в ИВС УВД Оша. Решением суда позже он был взят под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200332/
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