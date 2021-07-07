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Происшествия

Незаконная проверка бизнеса. ГКНБ опровергает информацию Генпрокуратуры

Информация о том, что сотрудники управления ГКНБ по Джалал-Абадской области, грубо нарушая требования законов и указов президента, направленных на защиту субъектов предпринимательства, без регистрации акта о проведении проверки в органах прокуратуры проводили проверку деятельности, которую распространила Генеральная прокуратура, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

В ведомстве предоставили свою версию произошедшего.

«В рамках международного соглашения между государствами — членами ОДКБ и плана проведения региональной операции «Нелегал-2021» по противодействию незаконной миграции сотрудники УГКНБ и УВД по Джалал-Абадской области провели проверку ОсОО «М.К.» на предмет использования им нелегальных мигрантов, а не деятельность субъекта предпринимательства. В ходе проверки установлено, что ОсОО пользуется услугами нелегальных мигрантов соседних стран без соответствующих документов», — говорится в сообщении пресс-центра ГКНБ.

По его данным, в ходе выполнения своих обязанностей сотрудниками УГКНБ и УВД руководство ОсОО «М.К», оказав препятствие и спровоцировав скандал, инспирировали побег мигрантов, чтобы скрыть нарушение. В ГКНБ подчеркивают, что об этом инциденте ГП КР была сразу проинформирована.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что сотрудники управления внутренних дел Джалал-Абадской области и управления ГКНБ по региону, грубо нарушая требования законов без регистрации акта о проведении проверки в органах прокуратуры, проверили деятельности ОсОО «М.К.» с истребованием документов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200232/
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