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Происшествия

В селе Чуй нашли труп мужчины. Милиция просит помочь опознать

В селе Чуй Чуйского района нашли труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на теле не нашли признаков насильственной смерти. Правоохранители просят помочь установить личность погибшего.

Приметы: примерный возраст 50-55 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, местами седые.

Был одет в красную рубашку, спортивные штаны темно-синего цвета, черные носки, черные классические туфли.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят сообщить в милицию по номерам: 0312607387, 0708457846, 0701886295.

Фотографию погибшего в милиции не предоставили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200077/
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