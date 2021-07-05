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Происшествия

В Бишкеке тело пропавшего мужчины полтора года пролежало под стройматериалами

Без вести пропавший К.А. найден мертвым под стройматериалами в недостроенном доме. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, 2 июля примерно в 11.30 поступил вызов о том, что внутри недостроенного дома, расположенного по улице Садырбаева, обнаружен труп.

Установлено, в тот же день гражданин Ч.М. и двое работников хотели начать строительные работы. Они выносили старые доски, которые лежали внутри дома. Под стройматериалами нашли тело неизвестного мужчины.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР, назначены все необходимые экспертизы.

3 июля труп мужчины опознали его родственники. 

Напомним, 11 января 2020 года в милицию обратилась гражданка Н.Б. Она просила помочь найти ее супруга, который 9 января примерно в 18.00 вышел из дома в жилмассиве «Ынтымак» в Бишкеке и не вернулся.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199955/
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