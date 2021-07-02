В городе Ош задержан 31-летний мужчина по подозрению в убийстве односельчанина

В Оше задержан 31-летний мужчина по подозрению в убийстве односельчанина. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

По ее данным, 1 июля в 1.00 в службу скорой помощи города поступила информация о том, что 55-летний житель села Жапалак С.У. погиб от полученных травм.

Во время внешнего осмотра оперативники и сотрудники судебно-медицинской экспертизы установили травму на правой щеке погибшего.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР. Начато досудебное производство.

В тот же день в качестве подозреваемого задержан житель того же села 31-летний И.Ф.

Фото УВД Оша. Подозреваемый

Задержанный рассказал, что 30 июня примерно в 23.30 выпил спиртное и хотел доехать до дома. По дороге остановил Daewoo Matiz. За рулем находился его односельчанин С.У. По пути они остановились в одном из продуктовых магазинов. Там у них возникла ссора. От удара И.Ф. водитель скончался на месте.

На допросе продавцы магазина подтвердили, что И.Ф. ударил С.У. Задержанный водворен в ИВС.