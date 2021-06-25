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Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 35-летняя Зумрад Болотова

Сотрудники ОВД Жайылского района разыскивают без вести пропавшую 35-летнюю Зумрад Болотову, которая вышла из дома в Кара-Балте и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Приметы разыскиваемой: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, на зубах коронки серебристого цвета. Была одета в красную футболку и белые штаны», — говорится в ориентировке.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 35-летняя Зумрад Болотова

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312221558, 0313335184, 0709759169. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198885/
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