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Происшествия

В Кыргызстане за три месяца в ДТП пострадали 1 тысяча 789 человек

За последние три месяца в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 238 аварий. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что в авариях пострадали 1 тысяча 789 человек. Ранее ведомство совместно с ОсОО «Санарип долбоор» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» разработал и внедрил систему онлайн-учета ДТП по всей республике.

«Все данные о происшествиях генерируются в рабочем режиме и предоставляются в открытом доступе на сайте «102.kg». Проект направлен на снижение коррупционных составляющих внутри государственных структур, а также на повышение гражданского участия в мониторинге эффективности деятельности указанных ведомств. На данном этапе сотрудники региональных подразделений ГУОБДД МВД проходят онлайн-обучение по работе с системой учета ДТП», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198749/
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