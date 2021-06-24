В Кыргызстане за три месяца в ДТП пострадали 1 тысяча 789 человек

За последние три месяца в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 238 аварий. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что в авариях пострадали 1 тысяча 789 человек. Ранее ведомство совместно с ОсОО «Санарип долбоор» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» разработал и внедрил систему онлайн-учета ДТП по всей республике.

«Все данные о происшествиях генерируются в рабочем режиме и предоставляются в открытом доступе на сайте «102.kg». Проект направлен на снижение коррупционных составляющих внутри государственных структур, а также на повышение гражданского участия в мониторинге эффективности деятельности указанных ведомств. На данном этапе сотрудники региональных подразделений ГУОБДД МВД проходят онлайн-обучение по работе с системой учета ДТП», — сообщили в ведомстве.