На Иссык-Куле в результате ДТП скончался военнослужащий, еще двое в больнице

В Иссык-Кульской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло накануне в районе перевала Соок в Иссык-Кульской области. Трое военнослужащих, выполняя поставленную задачу, на автомашине перевозили груз.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина перевернулась на бок. В результате ДТП водитель скончался по дороге в больницу, двое других военнослужащих госпитализированы с различными травмами. О произошедшем были оповещены соответствующие органы. Начато расследование аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — проинформировали в Погранслужбе.