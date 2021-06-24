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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

На Иссык-Куле в результате ДТП скончался военнослужащий, еще двое в больнице

В Иссык-Кульской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло накануне в районе перевала Соок в Иссык-Кульской области. Трое военнослужащих, выполняя поставленную задачу, на автомашине перевозили груз. 

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина перевернулась на бок. В результате ДТП водитель скончался по дороге в больницу, двое других военнослужащих госпитализированы с различными травмами. О произошедшем были оповещены соответствующие органы. Начато расследование аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — проинформировали в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198739/
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