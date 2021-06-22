Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности

Конфликт между сотрудниками Управления ГКНБ по Таласской области и местными жителями произошел на бытовой почве. Травматическое оружие не применялось. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

В Госкомитете опровергли информацию о том, что сотрудники УГКНБ заставили местного жителя изменить показания путем запугивания. «Это не соответствует действительности. После словесной перепалки инцидент был исчерпан в связи с примирением сторон», — заверили в ведомстве.

Отмечается, что по факту случившегося проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудников УГКНБ КР по Таласской области будут приняты соответствующие меры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в зоне отдыха «Беш-Таш» в местности Козучак между отдыхающими и сотрудниками ГКНБ произошла словесная перепалка, в ходе которой последние использовали травматические пистолеты. Они начали стрелять в воздух. Одному из отдыхающих приставили пистолет к голове, а затем засунули ствол в рот. Сообщалось также, что на пострадавших было оказано давление с тем, чтобы они отказались от претензий.