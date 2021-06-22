16:41
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Происшествия

Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности

Конфликт между сотрудниками Управления ГКНБ по Таласской области и местными жителями произошел на бытовой почве. Травматическое оружие не применялось. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

В Госкомитете опровергли информацию о том, что сотрудники УГКНБ заставили местного жителя изменить показания путем запугивания. «Это не соответствует действительности. После словесной перепалки инцидент был исчерпан в связи с примирением сторон», — заверили в ведомстве.

Отмечается, что по факту случившегося проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудников УГКНБ КР по Таласской области будут приняты соответствующие меры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в зоне отдыха «Беш-Таш» в местности Козучак между отдыхающими и сотрудниками ГКНБ произошла словесная перепалка, в ходе которой последние использовали травматические пистолеты. Они начали стрелять в воздух. Одному из отдыхающих приставили пистолет к голове, а затем засунули ствол в рот. Сообщалось также, что на пострадавших было оказано давление с тем, чтобы они отказались от претензий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198496/
просмотров: 1908
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Вышло недоразумение. Журналиста Адилета Бектурсунова отпустили из ГКНБ
ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии
Приближенного лидера ОПГ по прозвищу Дженго задержали за вымогательство
За фальсификацию уголовных дел задержан лейтенант милиции Жайылского района
В Ошской области пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы
В Баткене чиновники, включая экс-мэра, незаконно выдавали земельные участки
В ГКНБ рассказали подробности задержания начальника Юго-Западной таможни
Дело «Кумтора». Адвокаты грозят подать в суд на Генпрокуратуру
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Задержан Тайырбек Сарпашев Дело «Кумтора». Задержан Тайырбек Сарпашев
Пьяный мужчина ворвался в&nbsp;мечеть с&nbsp;оружием и&nbsp;пригрозил расправой молящимся Пьяный мужчина ворвался в мечеть с оружием и пригрозил расправой молящимся
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Бишкекская милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото! Бишкекская милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
16:08
Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавиру...
15:57
Не уходить на каникулы и принять поправки в законы о выборах призывают депутатов
15:42
Вымогательство $250 тысяч. Прокурор просит принудительно привести свидетеля
15:39
Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
15:17
Убийство школьницы в Кемине. Родителей призывают уделять внимание детям