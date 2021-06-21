В Джалал-Абадской области чиновники нанесли государству ущерб на миллионы сомов

Прокуратура возместила нанесенный государству ущерб на сумму 7 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ранее в Джалал-Абадской области были выявлены факты нарушения земельного законодательства.
«В 2016 году Чаткальским филиалом ГУ «Кадастр» было предоставлено во временное пользование одному из ОсОО свидетельство на земельный участок площадью
Отмечается, что по результатам проверок прокуратурой были внесены акты реагирования, по результатам рассмотрения которых 7 миллионов 560 тысяч 906 сомов возмещены в пользу государства.