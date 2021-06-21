За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 124 нарушения Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 124 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 50 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 10 — передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 48 человек, автохулиганство — 1, иные нарушения — 5 тысяч 15.

На штрафстоянку поставили 375 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.