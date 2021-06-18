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В России пропал кыргызстанец Калинур Сагындыков. Родные просят помочь в поисках

В России пропал 30-летний кыргызстанец Калинур Сагындыков. Об этом в соцсетях сообщили его родственники.

из соцсетей
Фото из соцсетей. В России пропал 30-летний кыргызстанец

По их словам, 7 июня он выехал на машине из Москвы в Самару. Затем должен был отправиться в Челябинск и Екатеринбург по делам. Однако на связь он не выходит с 8 июня.

«Так как мы находимся в Кыргызстане, попросили написать заявление в полицию его друзей. Но правоохранители не принимают его, потому что нужно заявление от родственников. Здесь мы решили обратиться в УВД Свердловского района. Но неизвестно, когда они направят запрос в Москву. Мы очень переживаем, его российский номер отключен, в соцсети он не заходит», — написал брат пропавшего.

Тех, кто владеет любой информацией о местонахождении Калинура Сагындыкова, родные просят сообщить по номеру +996700010705.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198069/
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