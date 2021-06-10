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Происшествия

ГНС и Центральное казначейство искусственно завысили доходную часть бюджета

Генпрокуратура выявила факт искусственного увеличения показателей доходной части бюджета на 100 процентов должностными лицами Центрального казначейства и Налоговой службы. Об этом сообщили в главном надзорном органе.

Установлено, что 31 декабря 2019 года ответственные должностные лица по предварительному сговору искусственно увеличили показатели доходной части бюджета на 100 процентов через незаконное перечисление денежных средств с Единого депозитного счета правоохранительных органов на счет Налоговой службы. Всего 491 миллион 877 тысяч 823 сома, эти деньги не являлись налоговыми отчислениями.

В результате кабинет министров (ранее правительство) представил в Жогорку Кенеш ложный отчет ГНС об исполнении доходной части бюджета.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начаты досудебные производства по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 329 «Служебный подлог» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197229/
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