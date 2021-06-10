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Происшествия

Уступи дорогу скорой помощи! Водителей в Бишкеке оштрафовали на 50 тысяч сомов

В Бишкеке сегодня за два часа водителей автомобилей оштрафовали на 50 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в столице провели рейд «Маяк». Он направлен на выявление водителей, которые не уступают дорогу машинам скорой помощи с мигалками. Со многими водителями провели профилактические беседы о недопущении подобных действий, а также сегодня с 10.00 до 12.00 составили пять протоколов на 10 тысяч сомов каждый.

Отмечается, что скорая оказывает неотложную помощь гражданам. Однако водители не пропускают и не уступают дорогу медикам. Это вредит качественной и своевременной медпомощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197193/
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