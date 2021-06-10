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Происшествия

В Панфиловском районе обнаружен схрон оружия

На территории Панфиловского района Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в тайнике, расположенном в заброшенном доме, обнаружены и изъяты пистолет Макарова с магазином и 10 патронами, пистолет неустановленной марки иностранного производства с магазином без патронов.

«Кроме того, в доме обнаружены одно нарезное охотничье оружие, два гладкоствольных оружия 12-го и 16-го калибра с восемью патронами, одна сигнальная ракета «РОП», один патронаж, один охотничий нож, один стилет-нож и одна маска черного цвета. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — проинформировали в ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Схрон оружия нашли спецслужбы в Панфиловском районе

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197172/
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