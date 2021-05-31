Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропал 15-летний Рустам Ешалиев

В Сокулукском районе пропал 15-летний Рустам Ешалиев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Сокулукском районе пропал 15-летний Рустам Ешалиев

По ее данным, он вышел из детского дома в Военно-Антоновке 17 мая и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, черные волосы, глаза карие. Был одет в красную кофту, спортивные синие штаны, коричневые кеды.

Ранее подросток неоднократно сбегал, его возвращали сотрудники милиции. По предварительным сведениям, сейчас Рустам может находиться в Бишкеке и заниматься попрошайничеством.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312607567, 0558861486, 0701801803.