67-летнего инвалида из Кочкорского района избили неизвестные

В селе Жаны-Жол Кочкорского района Нарынской области двое мужчин избили пожилого инвалида. Об этом 24.kg сообщила сестра пострадавшего Айнура Мамытова.

Ранее в Сети распространили видео, где видно, как неизвестные мужчины везут пенсионера в машине, а он просит отпустить его. Голос за кадром грозит расправой. Старик плачет.

Сестра пострадавшего рассказала, что ее брат Абдыжапар является инвалидом второй группы.

«Сейчас ему 67 лет. Он помогал таксистам. Был безобидным. Я увидела видео и ошалела. У меня поднялось давление. Как такое возможно? Сегодня брат не может ходить. Говорит, все тело болит. Он напуган сильно. Всю ночь бредил. Рассказал, что его отвезли в лес и пытались надеть на голову мешок. Говорили, что убьют. Рассказал, что его били и материли. У него нога обожжена кипятком. Судмедэкспертиза это подтвердила», — рассказала Айнура Мамытова.

Женщина добавила, что обратилась в милицию по факту избиения инвалида.

Как сообщили 24.kg в УВД Нарынской области, факт зарегистрирован в ЕРПП. В рамках досудебного производства установлена личность двух граждан, снимавших видео. В настоящее время ведется расследование. «О результатах следствия сообщим позже», — заключили в УВД.