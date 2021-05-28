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Происшествия

Кыргызстанец осужден на Камчатке за незаконное пересечение госграницы

Гражданин Кыргызстана на Камчатке приговорен к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает сайт Камчатского краевого суда.

По его данным, мужчина осужден за пересечение государственной границы иностранным гражданином, въезд которому заведомо не разрешен.

В апелляционной жалобе, поданной адвокатом кыргызстанца, указано, что назначенное наказание чрезмерно суровое, не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. Защита просила условное осуждение.

Проверив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция нашла приговор суда законным, обоснованным и справедливым.

«В 2018 году иностранец уже был осужден за аналогичное преступление и приговорен к штрафу 25 тысяч рублей. И при назначении наказания суд признал рецидив преступления в качестве отягчающего обстоятельства», — говорится в сообщении.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств — активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, раскаяние в содеянном — позволила суду назначить наказание без учета правил о назначении наказания при рецидиве преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195513/
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