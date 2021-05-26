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Происшествия

В центре Бишкека из-за аварии на троллейбусной линии образовалась пробка

В центре Бишкека из-за аварии на троллейбусной линии образовалась пробка. В пресс-службе мэрии 24.kg сообщили, что рабочие пытаются выяснить причины неисправности и устранить ее.

Отметим, что в Сети очевидцы затора опубликовали снимки, на которых можно увидеть скопление троллейбусов и образовавшийся из-за них на дороге затор. На месте находятся и сотрудники ГУОБДД.

«Отключение электроэнергии произошло по улице Абдрахманова на участке от улицы Токтогула до проспекта Чуй. Причины отключения ищут две бригады энергохозяйства Бишкекского троллейбусного управления. Троллейбусы с автоходом продолжают работать. Пассажиров стараемся вывезти, но интервалы увеличились, так как на пути стоят троллейбусы, не оборудованные автоходом», — проинформировали в муниципалитете.

Сообщается также, что из-за аварии нарушены графики движения троллейбусных маршрутов № 4, 5, 8, 6, 7 и 17. Горожан просят без крайней необходимости не въезжать на личном транспорте в центр города.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195262/
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