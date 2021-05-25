В Бишкеке разыскивают ручного шакаленка. Хищника украли из питомника

В Бишкеке разыскивается ручной шакаленок по кличке Малыш. Фотографию необычного объявления 24.kg прислал читатель.

Выяснилось, что хищника похитили из питомника, расположенного в Чуйской области. Об этом редакции рассказала владелица Малыша.

Фото читателя 24.kg. Объявление о розыске

«Мы подобрали его щенком, еще слепым. Выходили и держали в питомнике в Иссык-Атинском районе. Он ручной и очень добрый. Пропажу обнаружили 3 апреля. Позже нам сообщили, что видели его в Бишкеке на пересечении улиц Матросова и Скрябина. И даже скидывали нам фотографии. Однако поиски пока что не принесли результатов», — рассказала Инесса Подгорная.

Тех, кто что-либо знает о похитителях или увидит похищенное животное, просят обращаться по номеру телефона 0552988777.