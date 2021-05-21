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ГКНБ Кыргызстана и таможня России пресекли контрабанду героина в Нидерланды

Российские таможенники и сотрудники ГКНБ Кыргызстана пресекли провоз нескольких партий героина в Западную Европу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

По ее данным, пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой пытались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды из Афганистана, Пакистана и Ирана.

Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина. Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и стран Евросоюза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194717/
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