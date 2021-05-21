Кыргызстанец в Санкт-Петербурге ограбил и избил двух местных жителей

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего кыргызстанца, подозреваемого в нападении на двух людей и краже сотовых телефонов. Инцидент произошел в Калининском районе. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что мигрант напал на 49-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон. У пострадавшего также диагностировали несколько переломов и ссадины.

Следующее нападение подозреваемый совершил в этот же день: его жертвой стала 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, преступник у нее забрал сотовый телефон с применением физической силы. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. В отношении кыргызстанца возбудили уголовное дело.