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Происшествия

В смертельной аварии в Ленинградской области России пострадал кыргызстанец

Смертельная авария произошла ночью 17 мая на 36-м километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает сайт ivbg.ru.

По предварительным данным, Lexus RX-300, за рулем которого сидел 50-летний житель поселка Мыза-Ивановка, ушел в занос и вылетел на встречку, где столкнулся с такси Kia Rio под управлением 29-летнего гражданина Кыргызстана.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка Lexus скончалась на месте, еще один пассажир и водитель госпитализированы. В больницу также доставлены водитель и пассажир второй иномарки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194364/
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