В Погранслужбе рассказали подробности задержания кыргызстанцев гражданами РТ

В селе Ак-Сай Баткенского района произошел инцидент. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

Читайте по теме На границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты

Уточняется, что маршрутное такси, следовавшее из анклава Ворух (РТ) в направлении Исфары (РТ), совершило остановку в селе Ак-Сай (КР). Трое таджикистанцев вышли из такси и были задержаны правоохранителями Кыргызстана за нарушение правил проезда по транзитной дороге. Автодорога, ведущая из анклава Ворух в направлении Исфары через село Ак-Сай, является транзитной, и здесь должны соблюдаться определенные правила проезда: проезжать нужно безостановочно, запрещено осуществлять посадку/высадку лиц, выгрузку/погрузку грузов и иного имущества.

«Среди задержанных один является сотрудником ГКНБ РТ, второй — военнослужащий Погранвойск ГКНБ РТ. В это же время 30-40 граждан Таджикистана самовольно задержали на дороге трех кыргызстанцев, которые следовали из населенного пункта Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух. Проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными. Однако в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай местные жители закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие ПВ ГКНБ РТ. Сегодня в 13.30 задержанные граждане двух стран были переданы сторонам», — рассказали в Погранслужбе.

В ведомстве также подтвердили, что трое задержанных кыргызстанцев были избиты. Они доставлены в больницу. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон.