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Происшествия

В Бишкеке мужчины под видом милиционеров избили подростков и ограбили квартиру

В Бишкеке трое мужчин, представившись милиционерами, избили подростков и ограбили квартиру. Об этом 24.kg сообщила сестра пострадавшего Камилла Ким.

По словам девушки, 7 мая на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева ее брат с друзьями вышел в магазин во дворе. На улице к подросткам пристали трое мужчин, которые стали расспрашивать, кто они такие, рассказали «про карпинское движение». Подростки ушли домой, но обидчики пришли за ними.

«Братишка держал ручку двери, но мужчины открыли ее. Закрыть дверь на ключ брат не успел. По квартире разбросали вещи, один из пришедших был настолько пьян, что сломал гладильную доску и табуретку. Затем другой снова начал говорить с братом. Когда братишка, не выдержав, встал с дивана, тот толкнул его обратно, сел на него сверху и стал бить кулаками. Мужчина, представившийся милиционером, приставил нож к горлу моего брата и потребовал от него 10 тысяч сомов», — сказала Камилла Ким.

По словам потерпевшей, у одного из нападавших была маленькая рация, поэтому мальчики поверили в то, что он милиционер.

«Мужчина угрожал, что подкинет моему брату марихуану. Когда у подростка произошла паническая атака, нападавшие забрали все, что лежит, — телефоны, наушники, деньги и сбежали. В этот момент один из подростков прибежал к соседям и стал звонить родителям. Мы написали заявление в УВД Свердловского района. Были проверены видеокамеры, братишка опознал обидчика», — добавила Камилла Ким.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193510/
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