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Происшествия

4 тысячи 579 нарушений ПДД за неделю совершили водители в Бишкеке

В Бишкеке за неделю водители автомашин совершили 4 тысячи 579 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ ГУВД столицы.

Уточняется, что данные были собраны с 30 апреля по 6 мая.

«Из общего количества нарушений в 32 случаях водители управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, девять водителей нарушили правила тонировки, 45 человек управляли транспортом без водительского удостоверения, 34 нарушения зафиксировали камеры «Безопасного города» и 4 тысячи 459 фактов относятся к иным нарушениям», — сообщили редакции.

Отмечается, что на штрафную стоянку были отправлены 369 автомашин. В милиции также напомнили жителям и гостям столицы о безопасности и соблюдении Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193440/
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