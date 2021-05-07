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Происшествия

Массовое отравление кыргызстанцев на Сахалине. Дело передали в прокуратуру

Отравившиеся кыргызстанцы на Сахалине выписаны домой. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, по факту массового отравления кыргызстанцев (12 человек), работающих в Углегорском филиале института «Оргэнергострой», состоялся телефонный разговор консула канцелярии посольства Кыргызстана в России с руководством городской больницы.

Отмечается, что пациентам оказали медпомощь и провели необходимые процедуры. На сегодня какой-либо угрозы здоровью поступивших в больницу кыргызстанцев нет.

Для дальнейшего разбирательства все материалы передали в прокуратуру Углегорска и управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что массовое пищевое отравление рабочих произошло на предприятии «Оргэнергострой» в Углегорске (Сахалин). Пострадали 14 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193289/
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