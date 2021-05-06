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Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткенской области все еще находят неразорвавшиеся мины и боеприпасы

В Баткенской области саперы продолжают работу по разминированию неразорвавшихся боеприпасов, которыми таджикская сторона обстреливала села Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

«Во время инцидента на кыргызско-таджикской границе и в результате использования таджикской стороной артиллерии на территории ряда населенных пунктов Баткенской области обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. 2 мая Министерство обороны создало специальную рабочую группу по обезвреживанию и уничтожению этих веществ, к работе которой были привлечены саперы инженерного управления Генерального штаба Вооруженных сил», — проинформировали в военном ведомстве.

Работы ведутся в Баткенском и Лейлекском районах, в селах Максат, Кулунду, Карабах, Кызыл-Бел, Достук, Мин-Булак, Самаркандек, Ортобоз, Кок-Таш, Ак-Сай и других населенных пунктах.

«Личный состав инженерного управления Генерального штаба ВС КР проводит постоянную разъяснительную работу с местным населением об опасности взрывчатых веществ и неразорвавшихся боеприпасов и просит в случае обнаружения не трогать их и немедленно уведомлять специалистов рабочей группы по разминированию», — отметили в Генштабе.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193152/
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