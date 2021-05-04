В Чуйской области пропал 14-летний воспитанник детского дома Вадим Колесник. Об этом сообщили в ОВД Сокулукского района.

Фото ОВД Сокулукского района. В Чуйской области пропал 14-летний воспитанник детского дома

По информации ведомства, 31 марта 2021 года подросток вышел из детского дома, находящегося в селе Военно-Антоновка, и не вернулся.

Приметы: рост 145 сантиметров , худощавого телосложения, волосы темные, лицо смуглое, глаза карие.

Предполагается, что мальчик может находиться в Бишкеке и заниматься попрошайничеством.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в дежурную часть ГУВД Чуйской области по номерам: 0312430127, 0312438885 или в ОВД Сокулукского района: 0312607567, 0558861486, 0701801803.

«В порядке информации сообщаем, что указанный без вести пропавший несовершеннолетний мальчик ранее неоднократно сбегал из детского дома, но его возвращали сотрудники милиции. Последний раз его нашли в декабре 2020 года и передали представителям учреждения», — рассказали в ОВД.