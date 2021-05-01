Ситуация на границе. На территории Таджикистана передвигается военная техника

По состоянию на 11.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

Уточняется, что таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо.

«В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники», — сказали в Погранслужбе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.