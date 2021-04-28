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Кыргызстанцев незаконно отправляли на заработки в Россию и Турцию

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД выявлен канал организации незаконной миграции граждан Кыргызстана за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Должностные лица одного из частных агентств занятости, не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за пределами страны, оказывали услуги для незаконного выезда в Турцию и Россию», — уточнили в МВД.

В офисе агентства были проведены обыски. Найденные улики указывают, что фирма работала на протяжении года. Трудовых мигрантов завлекали через соцсети, обещая хорошие условия работы и высокий заработок.

По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Директору агентства предъявлено обвинение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191918/
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