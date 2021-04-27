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Происшествия

За два дня пограничники пресекли три факта провоза контрабанды через госграницу

За два дня пограничники пресекли три факта провоза контрабанды через госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, 26 апреля в местности Кара-Тумшук Кадамджайского района Баткенской области пограничники и сотрудники ГКНБ задержали автомашину Hyundai Porter. Водитель пытался незаконно вывезти в Узбекистан товары народного потребления (фены) на общую сумму более 150 тысяч сомов.

В местности Таза-Суу Аксыйского района задержали кыргызстанца, который пытался переправить в Узбекистан 10 голов мелкого рогатого и две головы крупного рогатого скота.

В Кашка-Суу Аксыйского района 25 апреля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда обнаружили восемь мешков селитры и три мешка риса. Граждане, пытавшиеся переправить груз через госграницу, увидев пограничников, скрылись на территории соседнего государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191679/
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