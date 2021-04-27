В Бишкеке вандалы осквернили могилу панфиловца и художника Федора Стукошина

На Северном кладбище Бишкека вандалы осквернили могилу ветерана Великой Отечественной войны, панфиловца, одного из основоположников профессионального изобразительного искусства Кыргызстана Федора Стукошина. Об этом в Facebook сообщил его внук.

«Очередной вандализм. Северное кладбище, «почетно-военный кубик», сорвали с памятника портрет (барельеф) панфиловца, художника Стукошина и, конечно же, попутно оборвали рельефные буквы. Разломали стол и скамейки. Сделали это, видимо, давно, но то, что искатели цветмета до сих пор орудуют на кладбищах, вне сомнений. С соседнего памятника погибшему летчику сорвали авиационный пропеллер. Долго ли будет твориться это безобразие? Поймать бы и руки оторвать!» — написал Федор Стукошин-младший.

Фото Федора Стукошина-младшего

Отметим, Федор Михайлович Стукошин родился 18 февраля 1914 года в селе Разрытом (ныне деревня Корсики Смоленской области). В 1940-м переехал во Фрунзе, куда впоследствии перебралась вся его семья. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны был мобилизован Фрунзенским ГВК, служил в составе 27-го артиллерийского полка легендарной Панфиловской дивизии. Участвовал в обороне Москвы.

После демобилизации в 1945-м вернулся во Фрунзе. В эти годы художник создал первые известные полотна: «Встреча победителя» (1945), Портрет героя Советского Союза М.Д. Сиянина (1948), «Сказитель» (1948), «На току» (1949), «Путейцы» (1950) и другие работы, которые вошли в Золотой фонд изобразительного искусства Киргизской ССР.

С 1952-го и до конца жизни преподавал живопись во Фрунзенском художественном училище (ныне Кыргызское государственное художественное училище имени Семена Чуйкова). При нем оно входило в десятку лучших художественных училищ СССР. Внес большой вклад в развитие и становление профессионального изобразительного искусства Кыргызстана, воспитал целую плеяду живописцев.

В историю искусства Кыргызстана вошел как один из ведущих художников-живописцев послевоенного времени. Умер 3 февраля 1974 года. Похоронен на Северном кладбище Бишкека.