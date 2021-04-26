Бишкекчанин разбил камнем чужую автомашину Volvo. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении хулиганства. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Фучика и Московской разбивают автомашину. С заявлением обратился бишкекчанин с просьбой принять меры в отношении мужчины, который разбил камнем правую фару авто Volvo 360.

Сотрудники УПСМ задержали 20-летнего Т.Д. и доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.