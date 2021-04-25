Перестрелка в жилом доме Алматы: стрелок выбросился из окна 17-го этажа

В Алматы ранивший во время ссоры охранника жилого комплекса мужчина покончил с собой при попытке задержания. Об этом сообщает департамент полиции города.

Уточняется, что вооруженный мужчина, который ранил из огнестрельного оружия охранника многоэтажного жилого комплекса, закрылся в квартире, позже в ходе спецоперации полиции по его задержанию покончил с собой.

Сотрудниками полиции было принято решение задерживать подозреваемого в рамках спецоперации. В целях обеспечения безопасности жителей жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», где произошло ЧП, эвакуировали. С подозреваемым длительное время вели переговоры. «За время переговоров подозреваемый выстрелил в сторону лестничной площадки около 30 раз. При этом сотрудники полиции не пострадали», — уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в результате конфликта, возникшего с неизвестным мужчиной, охранник жилого дома был ранен в ногу, по предварительным данным, из охотничьего ружья. Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет.