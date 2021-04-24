В Бишкеке двое неизвестных ограбили мужчину, а затем сорвали тюльпаны с площади

В Бишкеке по подозрению в грабеже и мелком хулиганстве задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

Уточняется, что 20 апреля с заявлением в милицию обратился гражданин М.Р. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые 18 апреля на площади Победы недалеко от Вечного огня сорвали тюльпаны.

«Муниципальному предприятию «Бишкек грин» нанесен материальный ущерб. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Помимо этого, ранее в милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Фрунзе и Ибраимова неизвестные, применив физическую силу, отобрали у гражданина А.Б. мобильный телефон, 750 сомов и скрылись. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО-1 Бишкека.