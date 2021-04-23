Инспектор таможни занижал сборы и причинил ущерб государству в 1 миллион сомов

За причинение ущерба государству в особо крупном размере задержан инспектор Юго-Западной таможни. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что инспектора задержали 21 апреля. Ранее факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Подозреваемый Э.И.С. в сговоре с отдельными предпринимателями, которые занимаются импортом товара в Кыргызстан, провел положенные процедуры документов на ввозимый груз по заниженным таможенным сборам. Ущерб государству составил более 1 миллиона сомов. Задержанный водворен в ИВС Главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области», — сообщили в ГКНБ.