В Токмаке женщина с бывшим мужем инсценировала разбойное нападение

В Токмаке женщина инсценировала разбойное нападение на свой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 42-летняя Э.Г. Она сообщила, что к ней в квартиру ворвались двое неизвестных. Злоумышленники были масках и с оружием.

«Женщине якобы связали руки веревкой и заклеили рот скотчем. Неизвестные украли $5 тысяч и скрылись. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что разбой был инсценирован со стороны потерпевшей и ее бывшем мужем. В ходе следствия Э.Г. и С.О. признались, что заранее обговорили сценарий преступления и распределили между собой роли. Выяснилось, что женщина потратила деньги на свои нужды. Деньги ей отправил нынешний муж, который находится за границей», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что женщина боялась сказать мужу о том, что потратила деньги, и инсценировала факт разбойного нападения на саму себя.