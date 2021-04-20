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Отказывались платить «дань». Члены ОПГ избивали бизнесменов в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде задержали вымогателя, который запугивал предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в регионе преступная группа увозила бизнесменов в безлюдные места, их избивали и угрожали убить. Причина — отказ платить так называемую «дань».

В начале апреля трое мужчин насильно посадили в машину 29-летнего предпринимателя, вымогали деньги и избили. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

16 апреля в Джалал-Абаде задержали одного из членов преступной группы — 29-летнего А. З. Его водворили в ИВС. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

Правоохранители ищут других причастных к преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190870/
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