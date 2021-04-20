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Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке по делу о вымогательстве взятки задержан следователь милиции

В Бишкеке по делу о вымогательстве взятки задержан следователь милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что милиционер работал в УВД Первомайского района Бишкека. Он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного ранее на его коллегу из ОВД Аламединского района.

По предварительным данным, ранее задержанный сотрудник ОВД Аламединского района дал показания на следователя о том, что деньги предназначались именно ему.

«Известно, что друг следователя ОВД Аламединского района попросил его помочь в прекращении уголовного дела. Разбирательство вело УВД Первомайского района Бишкека. В итоге дело не прекратили, а приятель милиционера из ОВД Аламединского района написал на него заявление. При возврате $500 его задержали. Сегодня ночью задержали подельника милиционера», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190850/
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