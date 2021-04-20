Дебош в Нацгоспитале. Милиция начала досудебное производство

По факту дебоша в Национальном госпитале милиция начала досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

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Уточняется, что о происшествии в милицию сообщили 20 апреля в 8.35.

«С заявлением в милицию обратился гражданин Т. Б. Он просил принять меры в отношении А. Ш., который, находясь в больнице, из хулиганских побуждений сломал входную дверь приемного отделения и ударил его по голове. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в УВД.

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