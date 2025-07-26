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Происшествия

Избиение медиков. Суд отменил решение об аресте ординатора за примирением сторон

Решение Первомайского районного суда Бишкека об аресте клинического ординатора Кыргызской государственной медицинской академии, пострадавшего при избиении родственниками пациента, отменено. Об этом сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова на своей странице в Facebook.

По ее данным, производство по административному делу о мелком хулиганстве в отношении медика прекращено за примирением сторон.

«Стороны примирились, конфликт исчерпан, виновных нет», — написала Бермет Барыктабасова.

Ранее эксперт по доказательной медицине сообщала, что в Национальном госпитале в столице произошел резонансный инцидент с участием клинического ординатора КГМА. По ее словам, 9 июля в ЛОР-отделении молодой врач оказал экстренную помощь пациенту, у которого открылось сильное носовое кровотечение. Медик остановил кровь и начал сопровождать пациента в палату, попросив родственников не мешать. Но, по словам очевидцев, родные — мать, отец, сестра и брат — начали вести себя агрессивно, напали на врача, порвали его медицинскую форму, а отец пациента ударил его головой в лоб.

Медика арестовали на трое суток якобы за мелкое хулиганство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337612/
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