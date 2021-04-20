В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики

В Кыргызстане выявлена группировка, специализирующаяся на изготовлении мефедрона — наркотического средства синтетического происхождения. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По их данным, установлено, что под руководством А. И. организована нарколаборатория по непрерывному производству наркотиков и налажен канал сбыта среди молодежи.

В ходе проведенной спецоперации был задокументирован процесс производства синтетических наркотиков и при попытке их сбыта в особо крупном размере А. И. задержан.

Он заключен под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО-1.

Ведется следствие.

Как сообщается, стоимость грамма мефедрона в Бишкеке и Чуйской области составляет порядка 5-6 тысяч сомов. Его употребление негативно воздействует на нервную систему с неотвратимыми последствиями для жизни и здоровья человека.