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Происшествия

Три жителя Оша похитили женщину и угрожали убийством. Их задержали

В Оше задержали трех подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 11 апреля в милицию обратилась женщина и рассказала, что накануне примерно в 22.00 на улице Масалиева некий мужчина затолкнул ее в автомобиль. В салоне находилось еще двое. Они увезли ее в безлюдное место, стали запугивать, угрожать убийством.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 170 «Похищение человека» УК КР.

Подозреваемого на машине Mitsubishi задержали. Им оказался 38-летний житель Алайского района. Еще двоих предполагаемых соучастников также задержали. Их всех водворили в ИВС.

По предварительным данным, таким образом они пытались решить бытовые вопросы. Сама женщина работает за рубежом, занимается предпринимательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190071/
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