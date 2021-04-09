14:13
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга

Без вести пропавшую на Иссык-Куле девушку нашли в Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 7 апреля в милицию обратилась жительница села Кашат и заявила, что ее 23-летняя невестка О. Б. в этот же день примерно в 10.00 выехала в Балыкчи к врачу и не вернулась.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Оперативники установили, что без вести пропавшая является уроженкой села Ичке-Сай Джалал-Абадской области. С мужем 27-летним К. А. она проживала в селе Орнок Иссык-Кульского района. 7 апреля она взяла у мужа 1 тысячу сомов, уехала в Балыкчи и пропала. Милиционеры нашли девушку в селе Беловодском Чуйской области. Ее вернули родственникам», — сказали в УВД.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. Без вести пропавшая девушка

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189370/
просмотров: 1004
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева
Внимание, розыск! В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева
Пропавшего в Сузаке Дастана Кубатбекова нашли
Внимание, розыск! В Сузакском районе пропал 24-летний Дастан Кубатбеков
Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности
Чувствовать чужую боль. Рассказ волонтера о Добровольном отряде спасателей
В Бишкеке пропал ребенок. Милиция нашла его в супермаркете
Внимание, розыск! Милиция второй год ищет 56-летнюю Акылбубу Мундузбаеву
Внимание, розыск! Милиция четыре года не может найти 35-летнего Рахима Исму
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
Бизнес
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
9 апреля, пятница
14:08
Эльмир Досалиев: Партия «Эмгек» обеспечит безопасность горожан Эльмир Досалиев: Партия «Эмгек» обеспечит безопасность...
14:00
Местные выборы. Почти половина кандидатов в депутаты — безработные
13:57
Референдум. ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля
13:51
Михаил Халитов избран председателем совета директоров Госипотечной компании
13:49
Единственный в Кыргызстане аппарат лучевой терапии «Бабатрон» вышел из строя