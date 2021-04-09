Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга

Без вести пропавшую на Иссык-Куле девушку нашли в Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 7 апреля в милицию обратилась жительница села Кашат и заявила, что ее 23-летняя невестка О. Б. в этот же день примерно в 10.00 выехала в Балыкчи к врачу и не вернулась.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Оперативники установили, что без вести пропавшая является уроженкой села Ичке-Сай Джалал-Абадской области. С мужем 27-летним К. А. она проживала в селе Орнок Иссык-Кульского района. 7 апреля она взяла у мужа 1 тысячу сомов, уехала в Балыкчи и пропала. Милиционеры нашли девушку в селе Беловодском Чуйской области. Ее вернули родственникам», — сказали в УВД.