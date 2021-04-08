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Происшествия

В Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева

В Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева. Об этом сообщил ее родственник Асан Аттокуров. 

По его словам, девочка сегодня утром вышла из дома в 7-м микрорайоне в школу и не вернулась. До учебного заведения она не дошла.

Девочка была одета в красную куртку, черную обувь, черные джинсы, при ней был черный рюкзак.

Приметы: рост примерно 157-160 сантиметров, волосы каштанового цвета, среднее телосложение.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Пропала 17-летняя Альбина Бапиева

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Альбины Бапиевой, просят позвонить по телефону 0999799299. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189290/
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