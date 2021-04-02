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Контрабандный груз почти на 3 миллиона сомов задержан в Баткене

Пограничники Баткенской области пресекли незаконный провоз через госграницу контрабандного груза на общую сумму более 2 миллионов 947 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

Уточняется, что 1 апреля на кыргызско-таджикском участке госграницы около села Кара-Бак пограничный наряд задержал водителя Hyundai Porter. Кыргызстанец пытался нелегально вне пункта пропуска перевезти на территорию Таджикистана 1 тонну дизельного топлива.

«В этот же день на кыргызско-узбекском участке пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ задержали 39-летнего Т. А., который на автомашине пытался провезти из Кыргызстана в Узбекистан вне пункта пропуска 150 килограммов конфет, 320 бритвенных станков, 180 фенов, 60 плоек для волос и 900 пар женских колготок. Стоимость контрабандного груза — около 400 тысяч сомов», — сказали в Погранслужбе.

Сегодня в Кадамджайском районе также задержан контрабандный груз: граждане КР М. О. и РУз А. Б. пытались незаконно вывезти в Узбекистан груз на сумму около 2 миллионов 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188561/
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