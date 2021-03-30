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Происшествия

Ждали, пока врачи чай попьют. Пострадавшая в ДТП певица пожаловалась на медиков

Певица Нур Чолпон пожаловалась на медработников военной скорой помощи. Она опубликовала видео на своей странице в Instagram.

По словам артистки, она также находилась в КамАЗе с артистами Центрального дома армии Минобороны, который накануне перевернулся в Суусамырской долине, и получила сотрясение мозга.

«Мы попали в аварию, когда направлялись в сторону Токтогульского района. Наш автобус перевернулся. Один человек погиб. Нас оставили в коридоре больницы Кара-Балты с сотрясением мозга. Мы вынуждены были ждать спецмашину. Нас еще не положили в больницу и не могут своевременно оказать медпомощь», — рассказала Нур Чолпон.

Она также сообщила, что, когда военная скорая помощь наконец приехала, медработники заставили пострадавших ждать несколько часов и пошли пить чай.

«Скорая помощь приехала, чтобы нас забрать. Но они (медработники) по дороге остановились и захотели попить чай. Они нам говорят, что проголодались. Мы, пострадавшие, оказывается, должны еще подождать, пока врачи закончат пить чай. Мы решили, что поедем в больницу своим ходом, и попросили их открыть дверь, но они заперли нас. Мы специально записываем видео на случай, если они будут что-то говорить против нас», — отметила певица.

Напомним, накануне в Суусамырской долине перевернулся КамАЗ с артистами Центрального дома армии Минобороны. В результате ДТП погибла служащая, есть несколько пострадавших. Машина направлялась на юг страны на концерты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188121/
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