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Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 23-летняя Мимоза Мырзакмат кызы

В Бишкеке пропала 23-летняя Мимоза Мырзакмат кызы. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропала 23-летняя Мимоза Мырзакмат кызы

По его данным, 23 марта примерно в 20.30 девушка вышла из дома, расположенного по адресу: «Городок энергетиков», 14, и до сих пор не вернулась. Была одета в короткую куртку белого цвета, бежевые штаны, бело-желтые кроссовки.

Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы средней длины.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Мимозы Мырзакмат кызы, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187696/
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